Marítimo quer pontuar em Alvalade, mas ganhar "seria excecional"

"Pontuar já seria muito positivo, mas ganhar seria excecional. Sabemos que não vai ser fácil, mas trabalhámos bem durante a semana", destacou o técnico 'verde rubro', admitindo que se aproxima um jogo de "máxima dificuldade, num contexto muito difícil, diante do atual campeão nacional.



Júlio Velázquez desvalorizou a derrota expressiva (5-1) que os 'leões' sofreram na Liga dos Campeões, diante do Ajax. Explicando que não vê uma equipa fragilizada, mas sim "recheada de bons jogadores, com muita qualidade, liderada por uma equipa técnica muito competente", ressalvando que "não deve ser fácil competir ao mesmo tempo na Liga dos Campeões, na I Liga, entre outras competições".



O técnico espanhol, não poupou elogios ao conjunto de Alvalade, descrevendo-o como "uma equipa muito bem trabalhada, com ideias muito claras" e com "mérito no lançamento de jogadores jovens e na sua consolidação".



"(É preciso) jogar com coragem, ideias claras, entusiasmo e motivação" pediu o técnico maritimista, que não descura de "índices de concentração, ativação e intensidade altíssimos do início ao fim" para poder alcançar um resultado favorável.



Quando questionado sobre o baixo número de remates à baliza (seis) no último encontro, diante do Famalicão, o treinador, de 39 anos, recusou qualquer "dificuldade nesse sentido".



"Não concordo que tenhamos dificuldade nesse sentido. Estamos a gerar situações de perigo em todos os jogos. Falta-nos aumentar um pouco a definição em momentos concretos, que nos permitiriam, por exemplo, no jogo do Arouca, fechar o resultado com um 3-1, numa dinâmica normal", frisou, enfatizando que a formação madeirense "produz o suficiente para estar em condições de ganhar todos os jogos".



O Marítimo mantém as baixas do último encontro, Joel e Beltrame que recuperam de lesão. O médio Diogo Mendes, que saiu queixoso no encontro frente ao Famalicão, recuperou em tempo recorde e "está apto, mas não a 100%".



"Diogo Mendes será opção. Afinal, está apto e contamos com ele. Pode ser titular ou pode ficar no banco, mas integrará a convocatória, mas não está a 100%", declarou.



Sobre a possível ausência de Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, Júlio Velázquez observou que "o Sporting tem duas equipas para poder lutar sempre pela vitória", reforçando que as possibilidades no plantel do adversário "são amplas".



O Marítimo, 11.º classificado, com seis pontos, desloca-se ao reduto do Sporting, que se encontra na terceira posição, com 14, na sexta-feira, às 19:00, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol.