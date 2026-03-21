Futebol Nacional
Marítimo repõe vantagem na frente
Um golo de Carlos Daniel permitiu ao Marítimo vencer na receção à Oliveirense por 1-0, desfecho que repõe os seis pontos de vantagem dos funchalenses no comando da prova, à 27.ª jornada.
Um golo do médio português, aos 65 minutos, valeu o terceiro triunfo seguido ao líder da prova, acumulando agora 56 pontos, mais seis do que o Académico de Viseu, segundo.
Por sua vez, o conjunto de Oliveira de Azeméis, que não vence há seis jogos, segue no 17.º e penúltimo lugar, de descida direta, com 27.
Debaixo de uma chuva persistente que caiu durante toda a primeira parte, entraram melhor os locais, que tiveram mais posse de bola e estiveram sempre mais perto da baliza contrária.
Os 'verde-rubros' adaptaram-se melhor às condições atmosféricas, sendo que foi por Martin Tejón que surgiram as principais ocasiões ao longo da etapa inicial.
Primeiro, aos 10 minutos, o dianteiro espanhol começou por obrigar Ricardo Ribeiro a uma defesa apertada, para, aos 25, voltar a tentar, 'atirando' ligeiramente ao lado.
A chuva deu algumas 'tréguas' na segunda parte, com o Marítimo novamente por cima das operações, mas, desta feita, com mais eficácia, chegando à vantagem à passagem do minuto 65.
Numa fase inicial, Adrián Butzke cabeceou para intervenção apertada de Ricardo Ribeiro, tendo a bola sobrado, já na pequena área, para Carlos Daniel, que apontou o único golo.
No último quarto de hora, a equipa às ordens de Ricardo Silva ainda ameaçou o empate, por João Silva, que acertou no ferro, após lance confuso, mas o resultado não sofreu mais alterações até final.
Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.
Marítimo – Oliveirense, 1-0.
Intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Carlos Daniel, 65 minutos.
Equipas:
- Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião (Xavi Grande, 75), Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Raphael Guzzo, Ibrahima Guirassy (Vladan Danilovic, 75), Martín Tejón (Erivaldo Almeida, 88), Carlos Daniel (Francisco Gomes, 83), Simo Bouzaidi e Adrián Butzke (Preslav Borukov, 88).
(Suplentes: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Erivaldo Almeida, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Francisco Gomes, Peña Zauner, Preslav Borukov, José Melro).
Treinador: Miguel Moita.
- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas Borel (Pedro Martelo, 74), Bura, Luís Bastos, Frederico Namora, Diogo Pereira (Lucas Henrique, 75), Tiago Brito (Sabino, 90), João Silva, Manga Foe-Ondoa, Bruno Silva (Joanderson, 74) e Gustavão (Amadou Diallo, 74).
(Suplentes: Nitai Greis, Mateus Raniel, Kazuya Onohara, Lucas Henrique, João Adriano, Joanderson, Sabino, Amadou Diallo e Pedro Martelo).
Treinador: Ricardo Silva.
Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Brito (29), Luís Bastos (39), João Silva (45), Simo Bouzaidi (85) e Ricardo Ribeiro (90+5).
Assistência: 7.817 espetadores.
(Com Lusa)