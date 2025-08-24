Marítimo soma segunda vitória consecutiva na receção ao Feirense

No Estádio do Marítimo, no Funchal, Romain Correia decidiu a partida a favor dos anfitriões, com um tento apontado logo aos 11 minutos, na sequência de um pontapé de canto, cabeceando sem hipóteses para Francisco Meixedo.



Na frente do marcador desde muito cedo, o conjunto insular teve mais posse de bola durante a primeira parte, porém, foram os visitantes a beneficiar da melhor ocasião para empatar: Kirill Klimov surgiu em posição privilegiada, isolado diante de Samu, mas errou o alvo por poucos centímetros, aos 37, mantendo-se a vantagem mínima para os 'verde-rubros' na ida para o descanso.



Na segunda metade, a equipa orientada por Ricardo Costa voltou a apostar nas transições rápidas, ficando perto de marcar em duas ocasiões.



Aos 48, Tiago Ribeiro 'disparou' de fora da área, para defesa atenta de Samu, que voltou a brilhar seis minutos volvidos, defendendo um remate de Kirill Klimov, uma vez mais perdulário.



Apesar de um ligeiro ascendente da formação nortenha, os comandados por Vítor Matos conseguiram gerir as incidências sem grandes sobressaltos, alcançando três importantes pontos na luta pela subida de divisão.



Com este resultado, os maritimistas ascenderam ao quarto lugar, com seis pontos, fruto de duas vitórias em três jornadas, ao passo que os 'fogaceiros' ocupam a sétima posição, com quatro, somando um triunfo, um empate e uma derrota.



