Marítimo vence em Paços de Ferreira

As duas equipas reeditaram um jogo de primeira, mas o Marítimo, mais bem posicionado na tabela, entrou melhor e marcou logo aos sete minutos, num canto direto de Euller, com responsabilidades de Marafona.



O Paços tinha mais bola e conseguiu mais remates, mas os insulares foram mais perigosos e, em duas saídas rápidas, aos 25 e 30 minutos, ainda pediram grande penalidade. Ficaram mais dúvidas no lance entre Simão Rocha e Platiny, mas nada foi marcado.



O melhor do Paços no primeiro tempo aconteceu perto do intervalo, mas Afonso Rodrigues chegou tarde ao cruzamento, depois de Welton, na reação imediata ao golo sofrido, ter rematado torto quando estava de frente para a baliza.



O Paços melhorou no segundo tempo e Ganchas e Gorby ensaiaram o que Jójó logrou fazer, aos 55 minutos, num cabeceamento para o empate na sequência de um canto, após saltar mais alto que o seu marcador e o próprio guarda-redes Amir.



A reação do Marítimo chegou em novo canto, aos 66 minutos, e não podia ter sido mais feliz, com o lateral Igor Julião a aproveitar um alívio da defesa pacense para rematar à entrada da área e bater Marafona pela segunda vez, fixando o resultado final.



De pouco valeram os remates de Xadas, Cipenga e Borukov aos ‘ferros’ das duas balizas, bem como o protesto dos locais de grande penalidade em lance com Afonso.



Na tabela, o Marítimo reforçou o quarto lugar, com 37 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que poderá ter-se despedido do sonho de subida, mantém 26 e poderá cair do 10.º posto no final da jornada.





Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Marítimo, 1-2.



Ao intervalo: 0-1







Marcadores:



0-1, Euller, 06 minutos.



1-1, Jójó, 55.



1-2, Igor Julião, 66.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Jójó (Aldair, 70), Ferigra, Pedro Ganchas (Marcos Paulo, 90+1), Simão Rocha, Luiz Carlos (Uilton, 83), Gorby, Costinha (Cipenga, 70), Welton Jr., Afonso Rodrigues e Rui Fonte (Pablo, 46).



(Suplentes: Jeimes, Aldair, Ícaro, Antunes, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Uilton, Cipenga e Pablo).



Treinador: Ricardo Silva.







- Marítimo: Amir, Igor Julião, Rodrigo Borges, Erivaldo Almeida, Fábio China, Euller (Francis Cann, 73), Bruno Xadas (Dylan, 80), Guirassy, Lucas Silva (Tomás Domingos, 90+1), Platiny (Borukov, 80) e José Bica (Diogo Mendes, 46).



(Suplentes: Pedro Teixeira, Tomás Domingos, Dylan, Diogo Mendes, João Tavares, Bernardo Gomes, Francis Cann, Xico e Borukov).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Euller (08), Costinha (23), Erivaldo Almeida (30), Fábio China (83) e Aldair (90+6).



Assistência: 1.925 espetadores.