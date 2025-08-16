Marítimo vence Felgueiras nos descontos com golo de Simo Bouzaidi
O Marítimo venceu hoje no reduto do Felgueiras por 1-0, com um golo de Simo Bouzaidi, aos 90+2 minutos, que desfez a tendência de equilíbrio na partida da segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol.
O extremo hispano-marroquino saiu do banco de suplentes aos 88 minutos e marcou quatro minutos depois, ao combinar com Alexandre Guedes para ultrapassar um defesa adversário e bater o guarda-redes Didi, num lance que valeu o primeiro triunfo aos madeirenses na edição 2025/26 do segundo escalão.
Derrotados em casa pelo Lusitânia de Lourosa (1-0), na jornada inaugural, também com um golo nos descontos, os insulares ocupam o sétimo lugar da tabela, com três pontos, enquanto os nortenhos continuam sem qualquer ponto, na 18.ª e última posição, após o desaire com o Leixões (3-0) na primeira ronda.
Na primeira parte, os anfitriões pressionaram melhor, recuperaram várias vezes a bola em terrenos adiantados e remataram mais, criando perigo aos 16 minutos, com Samuel Silva a negar o golo a Gabi Pereira, enquanto os insulares circularam mais a bola, mas só atiraram à baliza por uma vez, por Martin Tejón, para defesa apertada de Didi, aos 32.
A segunda metade do desafio começou com uma grande penalidade assinalada a favor do Felgueiras, aos 48 minutos, após contacto entre Paulo Henrique e Lucas Duarte, mas o árbitro António Nobre foi aconselhado pelo videoárbitro a rever o lance e anulou a decisão, bem como o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho ao lateral maritimista.
O avançado Mario Rivas testou a atenção do guarda-redes do Marítimo aos 64 minutos, na primeira vez em que tocou na bola, antes de os ‘verde-rubros’ assumirem o controlo da bola a partir do minuto 65, mas sem ocasiões para marcar até ao golo decisivo de Simo Bouzaidi.
Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.
Felgueiras - Marítimo, 0-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
0-1, Simo Bouzaidi, 90+2 minutos.
Equipas:
- Felgueiras: Didi, António Eirô (Jean Filipe, 85), João Pinto, Afonso Silva, Pedro Rosas, Henrique Martins, Gabi Pereira, Vasco Moreira (Michel Costa, 69), Feliz Vaz (Pedro Ribeiro, 85), Léo Teixeira e Lucas Duarte (Mario Rivas, 63).
(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Jean Filipe, Matheus Dário, Berna Conceição, Michel Costa, Faissal Zangré, Eric Ayiah, Pedro Ribeiro e Mario Rivas).
Treinador: Agostinho Bento.
- Marítimo: Samuel Silva, Xavi Grande (Afonso Freitas, 85), Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz (Rafael Guzzo, 78), Carlos Daniel (Francisco França, 78), Francisco Gomes (Peña Zauner, 46), Martin Tejón (Simo Bouzaidi, 88) e Alexandre Guedes.
(Suplentes: Pedro Teixeira, Rodrigo Borges, Erivaldo Almeida, Afonso Freitas, Rodrigo Andrade, Rafael Guzzo, Francisco França, Simo Bouzaidi e Peña Zauner).
Treinador: Vítor Matos.
Árbitro: António Nobre (AF Leiria).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Henrique (07), Feliz Vaz (10), Xavi Grande (14), Francisco Gomes (27), António Eiró (37), Lucas Duarte (48), Ibrahima Guirassy (55), Marco Cruz (58), Noah Madsen (77), Michel Costa (90) e Léo Teixeira (90+4).
Assistência: 1.570 espetadores.
