Marítimo vence Leixões pela margem mínima e junta título à subida

Francisco Gomes, aos 10 minutos, Serif Nhaga (23), este na própria baliza, e Ibrahima Guirassy, aos 50, apontaram os tentos dos madeirenses, que juntaram a subida, já consumada na última ronda, ao título de campeão do segundo escalão, ao passo que Luccas Paraízo, aos 18, e Benjamin Kanuric, aos 82, marcaram para os forasteiros.



Com este triunfo, o emblema insular soma agora 66 pontos, mais 12 que o Académico de Viseu (segundo), que ainda joga no sábado, recebendo o Vizela, quando faltam apenas duas jornadas até final do campeonato.



Por sua vez, o conjunto de Matosinhos, que vinha de um ciclo de cinco jogos sem perder, com quatro vitórias e um empate, segue no sexto lugar, com 44 pontos.



A primeira meia hora foi 'frenética', com várias oportunidades junto às balizas e três golos, o primeiro logo aos 10 minutos, após uma bela jogada coletiva, com Francisco Gomes a surgir isolado diante do guarda-redes para abrir o ativo.



A partida continuou em ritmo alto, sendo que os comandados por Carlos Fangueiro chegaram à igualdade pouco depois, num desvio subtil de Luccas Paraízo, em resposta a um cruzamento vindo da esquerda, ao 18.



Cinco minutos volvidos, a equipa da casa, empolgada pelo público, que praticamente lotou o estádio, restabeleceu a vantagem, num lance infeliz de Serif Nhaga, que cabeceou para a própria baliza, na sequência de um pontapé de canto.



A abrir o segundo tempo, o Marítimo chegou ao 3-1, novamente após canto, com Guirassy a saltar mais alto e a 'atirar' para o fundo da baliza de Stefanovic.



Perto do fim, o recém-entrado Kanuric ainda reduziu, no melhor golo da tarde, na cobrança de um livre direto, mas os locais seguraram a vantagem, festejando efusivamente os três pontos e a conquista do título logo após o apito final.



