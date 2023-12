Marítimo vence no reduto do Feirense e reforça quarto lugar da II Liga

No segundo jogo sob o comando de Fábio Pereira, que se estreara com um 4-0 ao Länk, os insulares voltaram a vencer, graças a uma grande penalidade concretizada, aos 66 minutos, pelo brasileiro Euller, que seria expulso, com vermelho direto, aos 72.



Com esta vitória, o Marítimo mantém-se no quartos lugar, com 25 pontos, a quarto do Nacional, terceiro, enquanto o Feirense continua no 13.º lugar, à condição, com 16.



Numa primeira parte equilibrada, o Marítimo teve um ligeiro ascendente e criou perigo na área do Feirense aos 25 minutos, quando Lucas Silva surgiu em boa posição, mas o remate do avançado brasileiro saiu ao lado da baliza de João Costa.



A equipa insular esteve novamente perto do golo aos 36 minutos, com Tomás Domingues a surgir à entrada da área para rematar cruzado, com a bola a sair perto do poste.



A fechar a primeira parte, o Feirense quase inaugurava o marcador, num cabeceamento colocado que saiu ao lado da baliza de Abdez (45+1 minutos).



O Marítimo foi mais audaz na segunda parte e acabou por colocar-se em vantagem aos 67 minutos, numa grande penalidade convertida por Euller, a castigar mão na bola de Guilherme.



Pouco depois, aos 72 minutos, o avançado brasileiro recebeu ordem de expulsão, após uma entrada impetuosa sobre Sérgio Conceição, deixando a equipa de Fábio Pereira reduzida a 10 unidades.



O Feirense balanceou-se no ataque nos minutos finais, mas foi o Marítimo quem esteve perto do golo, num remate de Francis Cann (87 minutos), que saiu ao lado da baliza de João Costa.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense – Marítimo, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Euller, aos 68 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição, Tony (Guilherme, 63), Filipe Almeida, Cláudio Silva (Oche, 71), Lucas Santos, Jorge Pereira, Washington (Malam Camará, 71), Banjaqui, Rúben Alves (Ndione, 72) e João Paredes (Picas, 63).



(Suplentes: Pedro Mateus, Guilherme, Brás, Henrique Jocu, Malam Camará, Castro, Oche, Picas e Ndione).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Marítimo: Abdez, Tomás Domingos, Renê Santos, Matheus, Fábio China, Euller, Noah (Marcos Silva, 63), Diogo Mendes, Lucas (Igor Julião, 79), Bica (Francis Cann, 79) e Platiny (Xadas, 63, Zanaidine, 87).



(Suplentes: Samú Silva, Igor Julião, Zainadine, Edgar Costa, Xadas, Marcos Silva, Tavares, Baraye e Francis Cann).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Noah (25), Tony (52), Diogo Mendes (57), Abdez (90+1), Malam Camará (90+3) e Matheus Costa (90+1). Cartão vermelho direto para Euller (72).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.