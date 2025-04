Marítimo vence no Seixal

Apesar de José Melro ter adiantado as ‘águias’, aos 25, na segunda parte, os madeirenses conseguiram operar a reviravolta no marcador com os golos de Alexandre Guedes (55) e Michel Costa (89), que já tinha feito a assistência no primeiro golo da sua equipa.



À procura de um lugar mais tranquilo na classificação, o Marítimo entrou melhor no jogo e dispôs de várias oportunidades para marcar no Seixal. O primeiro sinal de aviso foi dado por Patrick Fernandes, aos quatro minutos, que só não inaugurou o marcador porque André Gomes defendeu.



O guarda-redes dos benfiquistas voltou a ser providencial aos 18 minutos ao impedir numa primeira defesa que o remate colocado de Fabio Gomez resultasse em golo e, na recarga, que Alexandre Guedes tivesse sucesso.



Numa altura em que o conjunto insular estava por cima do jogo, as ‘águias’ chegaram ao golo, aos 25 minutos, por José Melro. O avançado aproveitou uma defesa incompleta de Gonçalo Tabuaço a um primeiro remate de Francisco Neto para fazer o 1-0, resultado com que se atingiu o intervalo.



Na segunda parte, já depois de André Gomes ter impedido, aos 53 minutos, que Ibrahima Guirassy e Alexandre Guedes repusessem o empate, o guardião nada conseguiu fazer para evitar, volvidos dois minutos, o 1-1 apontado, de cabeça, por Alexandre Guedes, após assistência de Michel Costa.



Moralizado pela igualdade, o Marítimo foi em busca do golo do triunfo e conseguiu, aos 89 minutos, chegar ao 2-1 através de Michel Costa que, à entrada da área, desferiu um remate de primeira não dando hipóteses de defesa a André Gomes.



Com a vitória, o Marítimo soma agora 37 pontos e ocupa a 11.ª posição, enquanto o Benfica B é quinto com 44.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Marítimo, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, José Melro, 25 minutos.



1-1, Alexandre Guedes, 55.



1-2, Michel Costa, 89.



Equipas:



- Benfica B: André Gomes, Leandro Santos, Gustavo Marques, Joshua Wynder (Gonçalo Oliveira, 45), Tiago Parente, Diogo Prioste, Nuno Félix (Hugo Félix, 64), Francisco Neto (Tiago Freitas, 72), João Veloso, Luan Farias (Diogo Spencer, 88) e José Melro (Gustavo Varela, 64).



(Suplentes: Pedro Souza, Diogo Spencer, Gonçalo Oliveira, Francisco Domingues, Paul Okon, Hugo Félix, Tomás Cruz, Tiago Freitas e Gustavo Varela.



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Noah Madsen, Júnior Almeida, Fábio China (Dani Benchi, 69), Ibrahima Guirassy (Carlos Daniel, 84), Francisco França (Rodrigo Andrade, 69), Michel Costa, Patrick Fernandes (Afonso Freitas, 69), Fabio Gomez (Peña Zauner, 84) e Alexandre Guedes.



(Suplentes: Samuel Silva, Romain Correia, Afonso Freitas, Pedro Silva, Rodrigo Andrade, Dani Benchi, Martim Tavares, Carlos Daniel e Peña Zauner).



Treinador: Ivo Vieira.



Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Félix (3), Joshua Wynder (15), Fábio China (27), Gustavo Marques (30), Júnior Almeida (45+3), Francisco França (66) e Tiago Freitas (73).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.