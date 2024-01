Marozau reforça o ataque do Arouca

O Arouca oficializou a contratação do avançado internacional bielorrusso Uladzislau Marozau, que chega proveniente do Dínamo de Minsk, sendo o terceiro reforço do emblema da I Liga portuguesa de futebol no atual defeso.

O atacante, de 23 anos, fez todo o seu percurso na Bielorrússia e evidenciou-se na última temporada, na qual apontou 18 golos em 30 jogos para o campeonato, que fizeram dele o melhor marcador da competição e ajudaram o clube a conquistar o seu primeiro título de campeão nacional desde 2004.



Com dois golos em nove jogos pela seleção principal da Bielorrússia, será mais uma opção para o leque de escolhas ofensivas no plantel do Arouca, que também conta com jogadores como Rafa Mujica, Cristo González, Miguel Puche ou Benji Michel.



O reforço junta-se ao lateral-esquerdo Hamache, oficializado logo no dia de abertura do mercado, e ao defesa-central Robson Bambu, no lote de reforços do Arouca, que ainda não viu sair nenhum jogador em janeiro.



O avançado poderá, desta forma, fazer parte das opções de Daniel Sousa para o próximo encontro da formação da Serra da Freita, a deslocação ao terreno do Portimonense, a contar para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, agendada para as 15h30 do próximo sábado.