Martim Fernandes sofre lesão em ligamento do joelho esquerdo

por Lusa

Martim Fernandes sofreu uma lesão no ligamento colateral externo do joelho esquerdo, no jogo frente ao Vitória de Guimarães, na segunda-feira, na jornada inaugural da I Liga de futebol, revelou hoje o FC Porto.

Sem revelar o período previsto de ausência, que deverá ser prolongado, o clube 'azul e branco' esclareceu que o defesa lateral, de 19 anos, não precisará de ser sujeito a intervenção cirúrgica.

Devido ao lance que ocorreu durante o minuto 56 da partida da primeira ronda, Martim Fernandes teve de ser transportado de maca para fora das quatro linhas e substituído de imediato por Zaidu .

Por sua vez, Francisco Moura, o único outro nome dos portistas no boletim clínico, evoluiu para treino condicionado, ele que também se encontra a recuperar de lesão no joelho esquerdo, mas sem a gravidade da situação do colega de equipa.

Depois da entrada a vencer na I Liga, com um triunfo frente ao Vitória de Guimarães, por 3-0, o plantel do FC Porto regressou hoje prontamente ao trabalho no Olival, com vista à preparação da deslocação ao terreno do Gil Vicente, da segunda ronda, folgando na quarta-feira.
