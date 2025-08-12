Martim Fernandes sofre lesão em ligamento do joelho esquerdo

Sem revelar o período previsto de ausência, que deverá ser prolongado, o clube 'azul e branco' esclareceu que o defesa lateral, de 19 anos, não precisará de ser sujeito a intervenção cirúrgica.



Devido ao lance que ocorreu durante o minuto 56 da partida da primeira ronda, Martim Fernandes teve de ser transportado de maca para fora das quatro linhas e substituído de imediato por Zaidu .



Por sua vez, Francisco Moura, o único outro nome dos portistas no boletim clínico, evoluiu para treino condicionado, ele que também se encontra a recuperar de lesão no joelho esquerdo, mas sem a gravidade da situação do colega de equipa.



Depois da entrada a vencer na I Liga, com um triunfo frente ao Vitória de Guimarães, por 3-0, o plantel do FC Porto regressou hoje prontamente ao trabalho no Olival, com vista à preparação da deslocação ao terreno do Gil Vicente, da segunda ronda, folgando na quarta-feira.