Martim Tavares dá vitória ao Marítimo frente a um FC Porto B reduzido a 10

Em jogo pobre no capítulo das oportunidades de golo, os madeirenses tiveram algum ascendente no primeiro tempo, mas foi a expulsão de Gil Martins, aos 48, a abrir caminho para uma segunda metade a jogar contra 10 elementos, em que o golo surgiria já nos minutos finais, além de uma grande penalidade falhada que poderia ter ampliado o resultado.



Com este resultado, os madeirenses conseguiram distanciar-se da ameaça dos lugares de descida, ocupando o 13.º posto, com 28 pontos, enquanto os portistas se 'afundam' no lugar do play-off de despromoção, o 16.º, com 21, numa altura em que estão já a seis pontos de Leixões e Paços de Ferreira, que ainda não jogou na ronda.



Perto da passagem do primeiro quarto de hora de jogo, os forasteiros enviaram a bola ao poste num remate à entrada da área, por parte de Vladan Danilovic, numa rara aproximação à baliza defendida por Samuel Portugal, que cumpriu hoje o seu terceiro golo ao serviço da formação secundária portista.



O segundo tempo começou com a expulsão direta de Gil Martins, após uma entrada imprudente sobre Carlos Daniel, logo aos 48, mas nem por isso foram abertos horizontes para os comandados por Ivo Vieira.



Perante o cenário adverso, o FC Porto recuou no terreno e fechou-se em organização defensiva, mostrando-se mais confortável no momento sem bola e impediu o Marítimo de causar mossa durante largos minutos.



Aos 73, os forasteiros estiveram perto de capitalizar uma perda de bola comprometedora de Tiago Andrade, mas o golo chegaria já a quatro minutos do final do tempo regulamentar.



Martim Tavares, que chegou a passar pelos 'dragões' nos escalões de formação, fez o tento decisivo, após Fabio Blanco aproveitar nova perdida em zona proibitiva dos jogadores caseiros, desta feita por João Moreira, para cruzar para o ponta de lança, que não perdoou.



Já no terceiro minuto de compensação, Martim Cunha, dentro de área, entrou fora de tempo sobre Blanco, que permitiu ao guarda-redes portista a defesa na conversão e não conseguiu alargar a vantagem mínima com que terminou o encontro.











Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Marítimo, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Martim Tavares, 86 minutos.







Equipas:



- FC Porto B: Samuel Portugal, João Moreira, Gabriel Brás, Felipe Silva, Martim Cunha, Domingos Andrade, Gil Martins, André Oliveira (Rodrigo Fernandes, 78), Leonardo Vonic (Anhá Candé, 82), Trofim Melnichenko (Abraham Marcus, 46) e Gonçalo Sousa (Tiago Andrade, 65).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, Luís Gomes, Rodrigo Fernandes, João Teixeira, Abraham Marcus, Brayan Caicedo, Anhá Candé e Tiago Andrade).



Treinador: João Brandão.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Erivaldo Almeida, Noah Madsen, Afonso Freitas (Dani Benchi, 65), Vladan Danilovic, Michel Costa (Martim Tavares, 66), Fabio Blanco (Peña Zauner, 90+5), Patrick Fernandes (Francisco França, 79), Alexandre Guedes e Carlos Daniel (Nachon Nsingi, 79).



(Suplentes: Samuel Silva, Igor Julião, Romain Correia, Francisco França, Rodrigo Andrade, Dani Benchi, Nachon Nsingi, Martim Tavares e Peña Zauner).



Treinador: Ivo Vieira.



Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Felipe Silva (9), João Moreira (10), Domingos Andrade (29), Gonçalo Tabuaço (50), Carlos Daniel (71), Erivaldo Almeida (73) e Martim Cunha (90+3). Cartão vermelho direto para Gil Martins (48).



Assistência: 1.300 espetadores.