Martin Turk reforça baliza do Estoril Praia

O jogador de 21 anos, que assinou contrato até 2028, é o primeiro esloveno da história a jogar pelos "canarinhos", depois de na última temporada ter realizado 22 jogos com a camisola dos polacos do Ruch Chorzów.



O jovem guardião é internacional pela Eslovénia, com 43 internacionalizações, 26 das quais pela formação de sub-21, e conta já com passagens pela Regianna e quatro partidas na Serie A pela Sampdoria.



Turk, que vai ficar com a camisola 16, é o quinto reforço da equipa liderada por Ian Cathro, que já tinha anunciado Lomitadze (ex-Dínamo Tbilissi, Geórgia), Pizzi (ex-APOEL, Chipre), Khayon Edwards (Arsenal, Inglaterra) e Frank Aziz (ex-Strikers FC, EUA).