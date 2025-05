Marwin Bolz treina equipa feminina do Braga

O técnico, de 27 anos, chega do Hamburgo (Alemanha), tendo assinado um contrato por duas épocas, até 2026/27.



Marwin Bolz, que o Sporting de Braga apelida de “um dos mais promissores treinadores de futebol feminino a nível mundial”, substitui no cargo Miguel Santos, que levou a equipa minhota ao terceiro lugar no campeonato em 2024/25.