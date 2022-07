Masaki Watai vai reforçar Boavista

“Ao tomar essa decisão, pensei em muitas preocupações. O tempo que passei convosco foi aconchegante e valioso para mim. Tenho a solidão e a ansiedade de me afastar, mas acredito que essa decisão vai trazer uma direção positiva para o clube e o meu futuro”, expressou o médio, de 22 anos, em comunicado nas redes sociais do Tokushima Vortis.



Masaki Watai registava um golo e duas assistências nos 22 jogos disputados em 2022, para um total de 128 encontros e 14 tentos ao longo das cinco temporadas ao serviço do atual 13.º classificado da II Liga japonesa, cujo título conquistou por uma vez, em 2020.



O japonês prepara-se para elevar o lote de reforços do Boavista, que já inclui o francês Vincent Sasso (ex-Servette) e o brasileiro Robson Reis (ex-Santos), ambos defesas, o médio Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia) e o avançado Salvador Agra (ex-Tondela).



Os "axadrezados", 12.ºs colocados na edição 2021/22 da I Liga, têm a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma visita ao Estádio Municipal de Portimão para encarar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.