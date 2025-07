Mateo Flores reforça Arouca por empréstimo do Bétis

Natural de Sevilha, o jovem jogador fez toda a formação ao serviço do Bétis tendo subido ao plantel principal durante a última temporada, participando na caminhada do emblema verde e branco até à final da UEFA Conference League. No total, somou 17 partidas e uma assistência, nas diversas competições.



Mateo Flores chega inicialmente por empréstimo até ao final da época, mas com a possibilidade de se tornar numa transferência definitiva, caso a cláusula seja acionada pelos 'lobos'. O espanhol vai envergar a camisola 46, naquela que vai ser a sua primeira experiência fora da cidade natal.