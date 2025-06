Matheus Magalhães deixa SC Braga para reforçar Estrela Vermelha

O clube de Braga despediu-se do guardião brasileiro esta quarta-feira, lembrando as onze épocas que passou no Sporting de Braga.





"Para sempre rendidos àquilo que és. Obrigada por tudo, Lenda". Esta é uma das publicações de homenagem ao guarda-redes Matheus Magalhães depois de ter sido confirmada a saída para o Estrela Vermelha.

Para sempre rendidos àquilo que és. Obrigado por tudo, Lenda ✨#GanharComTodos pic.twitter.com/XxUgM01AsM — SC Braga (@SCBragaOficial) June 25, 2025



O Sporting de Braga vai receber pouco mais de um milhão de euros pelo guardião que fez mais de 300 jogos pela equipa da cidade dos arcebispos e com a qual venceu duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga.





"O guarda-redes, de 33 anos, termina assim a sua história no SC Braga após onze anos de ligação, período no qual alcançou a marca dos 372 jogos pela nossa equipa, tendo conquistado duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga", pode ler-se no comunicado oficial.



O jogador, com 33 anos, sai de Portugal como uma das maiores figuras de sempre do Sporting de Braga. Matheus Magalhães já não estava em Portugal, depois de ter sido emprestado na segunda metade da última temporada ao Ajax, nos Países Baixos.



A próxima aventura será na Sérvia, com o guarda-redes a reforçar o histórico Estrela Vermelha.