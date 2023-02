Matheus recusa ser o herói do Braga-Benfica

O Sporting de Braga venceu o Benfica por 5-4, no desempate por grandes penalidades, e segue para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, num jogo em que atuou com mais um elemento durante 100 minutos.Até na marcação de penáltis o jogo foi equilibrado e aí foi o guarda-redes dos minhotos Matheus a sobressair, ao parar o remate de Aursnes e a colocar o Sporting de Braga nas "meias".





No entanto, Matheus realça que é apenas mais um jogador da família bracrarense.



"Não me sinto um herói. Sou mais um neste grande grupo. Herói é toda esta família bracarense", disse o guarda-redes, em declarações à RTP 3.



Matheus defendeu a decisiva grande penalidade de Fredrik Aursnes: "É muito trabalho. Só tenho de agradecer a Deus e à minha família, à minha mulher e filhos. Vamos festejar e daqui a pouco pensar no próximo jogo".