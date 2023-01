Matías Lacava reforça Vizela por empréstimo

O atacante, de 20 anos, vai continuar a jogar em Portugal por empréstimo do clube sul-americano, após ter realizado quatro jogos oficiais na época 2021/22, quando o Tondela militava ainda no escalão principal, e 21 jogos na primeira metade da época em curso, tendo marcado um golo pela equipa beirã, 10.ª classificada da II Liga.”, informam os vizelenses, em nota no sítio oficial.Após passagens pelos escalões de formação do FC Barcelona, da Lazio e do Benfica, o atacante, com nacionalidades venezuelana e espanhola, regressou ao país natal em 2019, para jogar pela Academia Puerto Cabello, antes de rumar ao Brasil na primeira metade de 2021, cedido ao Santos, e de regressar a Portugal no verão de 2021.