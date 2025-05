Matija Mitrovic reforça meio-campo do Vitória de Guimarães até 2029

“A Vitória Sport Clube, Futebol SAD encetou negociações com o Zeleznicar Pancevo, clube que disputou a principal liga da Sérvia na época finda, e chegou a acordo para a transferência definitiva do atleta de 20 anos, com quem celebrou posteriormente a assinatura de um contrato válido para as próximas quatro temporadas”, refere a nota.



Primeiro reforço oficializado pelos vimaranenses no defeso da época 2025/26, sem menção à verba associada à transferência, Mitrovic cumpriu a temporada 2024/25 no Zeleznicar Pancevo, da I Liga sérvia, tendo apontado dois golos e realizado cinco assistências, em 34 jogos oficiais.



Internacional sub-21 pela Sérvia em três ocasiões, o médio natural de Belgrado concluiu a formação e iniciou a carreira profissional no Vozdovac, equipa pela qual realizou três jogos na época 2022/23 e 30 jogos, com um golo e três assistências pelo meio, na temporada 2023/24, marcada pela despromoção do primeiro ao segundo escalão do país balcânico.