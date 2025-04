Mau tempo à chegada do Estrela obriga o jogo com Nacional a ser apenas às 18h00

Devido a condições meteorológicas adversas, o avião que transportava a comitiva do Estrela não conseguiu aterrar no Funchal e acabou por voltar a Lisboa, motivando conversações entre os emblemas para a remarcação da hora de arranque do desafio.



De acordo com fonte oficial amadorense, a comitiva tinha novo voo previsto para a noite de hoje, podendo chegar já depois da meia-noite ao Aeroporto Internacional da Madeira.



O Nacional, 11.º colocado, com 29 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 23, seis acima da zona de descida direta, no Estádio da Madeira, no Funchal, para a 28.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.