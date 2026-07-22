Médio Alejandro Mestanza é o terceiro reforço do Académico de Viseu

Com 21 anos, o médio chega a Viseu proveniente do Atlético de Madrid, após concluir o percurso de formação no clube espanhol.



Na época passada, Mestanza representou o Getafe B, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo feito a estreia pela equipa principal do Getafe, na La Liga, em janeiro de 2026.



Natural de Madrid, o médio iniciou a formação no Rayo Majadahonda e ingressou depois na academia do Atlético de Madrid, onde evoluiu até à equipa B.



Em declarações divulgadas pelos canais oficiais do Académico de Viseu, o jogador afirmou ter aceite o convite do clube sem hesitações: "Quando me apresentaram o projeto do Académico de Viseu senti, desde logo, muita confiança por parte do clube e não tive dúvidas em aceitar este desafio".



O médio espanhol disse ainda que pretende "trabalhar sempre no máximo para ajudar a equipa" e manifestou o desejo de contribuir para uma época positiva, apelando ao apoio dos adeptos.



Alejandro Mestanza é o terceiro reforço para o plantel orientado por Brunpo Pinheiro, depois do também espanhol Marcus Lavin, guarda-redes, e do médio argentino Cristian Ferreira.



Os viseenses, 37 anos após o regresso ao principal escalão do futebol português, arrancam a época na I Liga de futebol com um jogo no Estádio da Luz, frente ao Benfica, no dia 09 de agosto, pelas 20:30.



