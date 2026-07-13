Futebol Nacional
Médio brasileiro Vitinho reforça o Santa Clara
O médio brasileiro Vitinho, que na última temporada alinhou no Náutico por empréstimo do Cruzeiro, é o novo reforço do Santa Clara, tendo assinado até 2029, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.
“É com enorme entusiasmo que chego ao Santa Clara. Estou muito feliz por vestir esta camisola e representar este clube e esta região. Encaro este desafio com muita ambição e estou preparado para dar o máximo todos os dias, ajudar os meus companheiros e contribuir para que possamos alcançar os objetivos”, afirmou o médio, citado num comunicado do clube.
Na publicação, o Santa Clara destaca o percurso do jogador de 22 anos, que joga preferencialmente como médio ofensivo e conta com passagens pelo Cruzeiro, Ponte Preta, Goiás e Náutico do Brasil.
Para atacar a época 2026/27, além de Vitinho, o Santa Clara já assegurou as contratações do central Emanuel Moreira e do médio Tiago Ribeiro (ambos ex-Feirense), do médio Fredy (ex-Sporting de Braga) e de António Infante (ex-1.º de Dezembro) e Sorriso (ex-Athletico Paranaense).
Em sentido inverso, deixaram o clube açoriano jogadores como Gabriel Silva (Sporting de Braga), Klismahn (Neftchi), João Afonso (FC Porto), Serginho (Levski de Sófia), Venâncio (terminou contrato) e Carter (Vizela).
O Santa Clara, que terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 13.º lugar, vai arrancar o campeonato com a receção ao Nacional, na primeira jornada, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.
Na publicação, o Santa Clara destaca o percurso do jogador de 22 anos, que joga preferencialmente como médio ofensivo e conta com passagens pelo Cruzeiro, Ponte Preta, Goiás e Náutico do Brasil.
Para atacar a época 2026/27, além de Vitinho, o Santa Clara já assegurou as contratações do central Emanuel Moreira e do médio Tiago Ribeiro (ambos ex-Feirense), do médio Fredy (ex-Sporting de Braga) e de António Infante (ex-1.º de Dezembro) e Sorriso (ex-Athletico Paranaense).
Em sentido inverso, deixaram o clube açoriano jogadores como Gabriel Silva (Sporting de Braga), Klismahn (Neftchi), João Afonso (FC Porto), Serginho (Levski de Sófia), Venâncio (terminou contrato) e Carter (Vizela).
O Santa Clara, que terminou a edição de 2025/26 da I Liga no 13.º lugar, vai arrancar o campeonato com a receção ao Nacional, na primeira jornada, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.