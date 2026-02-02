Médio Darlan Mendes e avançado Vitinho reforçam Santa Clara

O médio brasileiro, de 27 anos, formado no Grêmio de Porto Alegre, cumpriu as épocas de 2024 e de 2025 no Wuhan Three Towns, equipa do principal campeonato da China, pela qual somou 61 jogos oficiais, cinco golos e três assistências.

Já o ponta de lança de 22 anos, também brasileiro, ruma a Ponta Delgada após ter jogado as duas temporadas anteriores pelo Grêmio Novorizontino, clube que milita na Série B brasileira, por empréstimo do Palmeiras, emblema cuja equipa principal é treinada pelo português Abel Ferreira.

Os dois jogadores contratados pelos açorianos integram a lista de 16 inscrições validadas pela LPFP até às 21:00 de hoje, relativas sobretudo a jogadores que vão competir na II Liga portuguesa.

O Leixões reforçou-se com o ponta de lança Luccas Paraizo, que jogava nos israelitas do Maccabi Netanya, e com o extremo Rúben Pina, que cumpriu a anterior temporada e meia no Desportivo de Chaves, emblema que também anunciou hoje uma contratação, a do extremo André Rodrigues, por empréstimo do Marítimo, líder do segundo escalão.

A equipa madeirense apresentou, por seu turno, José Melro, atacante de 21 anos que cumpriu a primeira metade da época no Benfica B, formação da II Liga pela qual marcou um golo em nove jogos, enquanto o Penafiel, 18.º e último do campeonato, contratou o ponta de lança Dinis Rodrigues, de 20 anos, que jogava no Sion, da Suíça.

A transferência de Luís Rocha, central de 39 anos, para o Vizela, após duas épocas e meia como habitual titular no primodivisionário Santa Clara, também consta da lista, assim como a contratação pelo Torreense do avançado franco-maliano Adama Baradji, de 18 anos, ex-Stade de Reims.

A atualização da LPFP menciona ainda as inclusões de Fabiano no plantel do Moreirense e de Brice Eboudjé na equipa principal do Desportivo de Chaves, as revalidações das inscrições dos juniores André Carneiro, Afonso Silva, Rodrigo Borges e Carlos Pinto, no AVS, e a prorrogação da inscrição de Miguel Vaz, do Vitória de Guimarães.

O período de transferências de verão encerra às 00:00 de terça-feira, com a LPFP a prometer divulgar a última atualização "assim que possível".