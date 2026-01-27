Médio David Costa troca Torreense pelo Paços de Ferreira

O jogador, de 22 anos, chega à Mata Real proveniente de um concorrente direto na II Liga e torna-se o terceiro reforço dos pacenses na reabertura do mercado, depois de Miguel Falé e Iuri Moreira.



“Quando soube da proposta do Paços fiquei contente, porque sei a história que o clube tem, sei dos adeptos e da ‘casa’ que o Paços pode ter, e decidi aceitar”, afirmou David Costa, em declarações divulgadas pelo clube, sublinhando tratar-se de “um grande desafio”.



O médio, com nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana, fez a formação no Real Massamá, Benfica, Tondela e Torreense, clube pelo qual se estreou na equipa principal em 2023/24, após passagem pelos sub-23.



Na época passada, o jogador realizou 30 encontros pela formação principal do Torreense, com dois golos apontados, somando ainda cinco partidas pela equipa sub-23, enquanto, já esta temporada, continuou a alinhar pelos dois escalões antes da transferência.



Em junho de 2025, o médio representou a seleção de futebol de Cabo Verde.



Sobre a adaptação ao novo clube, David Costa destacou a receção no balneário e as condições encontradas: “Fui muito bem recebido pelos colegas e as infraestruturas do Paços de Ferreira são de um clube de topo. Acredito que aqui vou ter muito sucesso”.



David Costa define-se como “um jogador inteligente, que percebe os passos do jogo e com grande capacidade de ficar com bola”, e prometeu aos adeptos “dar tudo para ajudar o Paços a atingir os seus objetivos”.