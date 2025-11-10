Médio espanhol Santi García renova com o Gil Vicente até 2028

O centrocampista, que tinha um vínculo até 2027, viu as suas boas prestações esta temporada serem reconhecidas, com o prolongamento de mais um ano no vínculo que une ambas as partes.



Santi Garcia, de 24 anos, tem sido um dos mais utilizados pelo técnico César Peixoto, esta temporada, na formação barcelenses, somando 12 jogos e dois golos, um deles na última jornada, frente ao AVS.



O médio espanhol foi contratado pelos ‘galos’ no início da época 2024/25, chegando a custo zero do Getafe, emblema do principal escalão do futebol do país vizinho, onde fez a formação e se estreou na equipa principal.



Nessa primeira época em Barcelos, Santi García participou em 30 jogos pelos ‘galos’, e rubricou quatro golos e uma assistência.



O jogador, que tinha inicialmente assinado por três temporadas, fica agora ligado até 2028 com o Gil Vicente.

