Médio francês Tom Lacoux chega ao Famalicão por empréstimo do Bordéus

O médio francês Tom Lacoux, de 21 anos, assinou um contrato válido até o final desta temporada com o Famalicão, por empréstimo do Bordéus, anunciou hoje o clube português da I Liga de futebol.

Tom Lacoux vai começar a sua primeira experiência fora do país natal, onde ganhou destaque no Bordéus. A sua estreia na equipa principal da 'Ligue 1' ocorreu quando tinha 18 anos.



No principal campeonato gaulês, o médio fez vários jogos pela primeira equipa, chegando a usar a braçadeira de capitão, apesar da sua juventude.



“O meu objetivo passa por evoluir, ganhar maturidade e, com a ajuda da equipa, concretizar os objetivos a que o clube se propõe”, referiu o jogador ao site do Famalicão.



Tom Lacoux revelou ainda saber que “o Famalicão é uma equipa que apresenta sempre um futebol positivo e que gosta de apostar em jovens jogadores”. Nesse sentido, o francês assume ter ficado “tranquilo com a escolha” que fez.



O médio descreveu-se como “um jogador de equipa, generoso e capaz de assegurar equilíbrio e trazer serenidade ao jogo”.