Médio francês Tom Moustier é reforço do Estrela da Amadora

Numa nota publicada nas suas redes sociais, na qual alude à nacionalidade do médio de 23 anos, com uma curta mensagem em francês – “c´est lui [é ele]” -, o emblema amadorense confirmou a transferência a título definitivo, por um valor inferior a meio milhão de euros e com o atleta a rubricar contrato válido por duas temporadas e meia, até ao final de 2027/28.



O Estrela da Amadora acordou a compra do passe de Moustier com os alemães do Rot-Weiss Essen, que disputa o terceiro escalão do país, e o jogador já cumpriu os habituais exames médicos, tendo sido integrado no plantel às ordens do treinador João Nuno.



Versátil, a exemplo de Kevin Hoog Jansson, o primeiro ‘reforço de inverno’ assegurado pelos tricolores, Tom Moustier é médio centro de origem, mas pode jogar como defesa central.



O jogador nasceu em França, mas notabilizou-se na Alemanha, nas últimas quatro temporadas, ao serviço da equipa B do Hannover 96 (não chegou a estrear-se na equipa principal) e no Rot-Weiss Essen.



