Médio grego Georgios Liavas reforça Rio Ave

O centrocampista de características defensivas, com 24 anos, assinou um contrato válido por três temporadas com os vila-condenses e já está a treinar no estádio dos Arcos.



Georgios Liavas, que foi internacional jovem pela Grécia desde os sub-16 até aos sub-21, fez toda sua carreira no Panetolikos, no qual completou a formação e se estreou na equipa principal.



Na última época, o médio fez 33 jogos na Liga grega, com quatro golos e duas assistências.



Georgios Liavas é o quinto reforço do Rio Ave para a nova época, depois de garantidos Marc Gual (ex-Légia Varsóvia, Polónia), Antonis Papakanellos (ex-Olympiacos, Grécia), Nikos Athanasasiou (ex-Olympiacos, Grécia) e Kevin Chamorro (ex-Casa Pia).