Médio grego Georgios Liavas reforça Rio Ave
O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do médio grego Georgios Liavas, que jogava no Panetolikos, do principal escalão da Grécia.
O centrocampista de características defensivas, com 24 anos, assinou um contrato válido por três temporadas com os vila-condenses e já está a treinar no estádio dos Arcos.
Georgios Liavas, que foi internacional jovem pela Grécia desde os sub-16 até aos sub-21, fez toda sua carreira no Panetolikos, no qual completou a formação e se estreou na equipa principal.
Na última época, o médio fez 33 jogos na Liga grega, com quatro golos e duas assistências.
Georgios Liavas é o quinto reforço do Rio Ave para a nova época, depois de garantidos Marc Gual (ex-Légia Varsóvia, Polónia), Antonis Papakanellos (ex-Olympiacos, Grécia), Nikos Athanasasiou (ex-Olympiacos, Grécia) e Kevin Chamorro (ex-Casa Pia).
