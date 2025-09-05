Médio Hugo Félix assina pelo Tondela até 2029

“O médio de 21 anos assina um contrato válido até final junho de 2029 tornando-se, desta forma, no 14º reforço para a nova época dos ‘auriverdes’”, referiu o clube beirão.



Numa nota de imprensa, o clube destacou as “45 internacionalizações nas seleções jovens” de Hugo Félix que agora regressa “a uma casa que bem conhece, visto que foi em Tondela e n’Os Pestinhas que começou a dar os primeiros pontapés na bola”.



“É um passo importante na minha carreira. Vai ser o meu primeiro ano na I Liga, um campeonato muito competitivo, é bom para evoluir e ganhar outras coisas que ainda não ganhei nesta carreira que ainda está no início, e o Tondela é um excelente projeto para o que eu estou à procura”, disse aos meios de comunicação do clube.



Hugo Félix, que vai envergar a camisola 79 e já está integrado no plantel às ordens de Ivo Vieira, completou os reforços assegurados pelo Tondela para esta época, depois de Jordan Siebatcheu , Rony Lopes, Lucas Cañizares, Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte, Rémy Vita e Afonso Rodrigues.