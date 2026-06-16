Médio húngaro Tamás Szücs reforça Famalicão até 2031

Formado no Budapest Honved, o jogador estreou-se no principal campeonato da Hungria com apenas 16 anos, tornando-se um dos mais jovens de sempre a atuar no escalão máximo do futebol daquele país.



Em 2022, Tamás Szücs transferiu-se para os dinamarqueses do FC Copenhaga, em cuja equipa de sub-19 disputou a Liga Jovem da UEFA, antes de regressar à Hungria, duas temporadas depois, para representar o Debreceni.



O médio, que soma mais de 60 jogos no campeonato húngaro, estreou-se pela seleção principal da Hungria em março, depois de ter representado o país em vários escalões jovens.



“Desejava dar um passo em frente na minha carreira e sinto que esta é a melhor opção para continuar a evoluir”, afirmou Tamás Szücs, que se definiu como “um típico ‘oito’, ‘box-to-box’, que defende e ataca”, mostrando-se otimista quanto ao projeto famalicense.