Médio italo-brasileiro Lucca Giuntini reforça Alverca proveniente do Mirandela

Lucca Giuntini é o segundo reforço anunciado pela SAD do Alverca para a próxima temporada, sendo que o jovem médio poderá alinhar também pela equipa B dos ribatejanos no Campeonato de Portugal, competição que disputou na última temporada ao serviço do Mirandela, na qual marcou três golos em 26 jogos pelos transmontanos.



O médio iniciou-se no futebol europeu ao serviço da formação espanhola de sub-19 do Almeria, na temporada 2019/2020, transferindo-se depois para o Badalona Futur, do quarto escalão.



No ano passado, mudou-se para o Mirandela, tendo conquistado uma Supertaça da AF Bragança e uma Taça transmontana.



Em declarações publicadas no site oficial dos ribatejanos, Lucca Giuntini mostrou-se ambicioso com a mudança para a I Liga de futebol: "Fico feliz por integrar um projeto tão ambicioso como o do Alverca. É uma grande oportunidade. Posso prometer aos adeptos que sempre darei o meu melhor com esta camisola".

