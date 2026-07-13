Médio João Veloso reforça Moreirense por empréstimo do Benfica

Internacional pelas seleções jovens de Portugal em 38 ocasiões, o futebolista, de 21 anos, já disputou os campeonatos profissionais nas duas temporadas anteriores, tendo somado seis golos e três assistências em 43 jogos pelo Benfica B, na II Liga, e participado em seis encontros pela equipa principal ‘encarnada’.



Ligado às ‘águias’ desde 2017/18, após três anos a jogar na Casa do Benfica de Albufeira, cidade de onde é natural, João Veloso prometeu fazer tudo para ajudar o clube de Moreira de Cónegos, que lhe chamou a atenção pela época passada que fez, ao obter o sétimo lugar na I Liga, e pelo treinador que tem, Vasco Botelho da Costa.



“Falaram-me muito bem do clube, de um clube familiar e com bom ambiente. Quero ajudar o clube, quero ter minutos. Como equipa, queremos fazer o melhor possível e dar alegrias aos adeptos. É um desafio que me vai fazer crescer, tanto a nível pessoal, como a nível profissional. Sou um jogador que gosta de ter bola. Vou dar tudo para atingir os objetivos”, disse, citado pelos meios de comunicação do clube.



O médio é o sexto reforço dos vimaranenses para a época 2026/27, a par do guarda-redes Aranha (ex-Palmeiras), do defesa Janderson (ex-Cruzeiro), dos extremos Koby Mottoh e Michael DaCosta (ex-Bournemouth) e do ponta de lança Alexandre Parsemain (ex-Lugano).



