Futebol Nacional
Médio Ktatau renova com Desportivo de Chaves até 2028
O futebolista Ktatau, de 24 anos, renovou contrato com o Desportivo de Chaves por mais duas temporadas, num acordo válido até ao final da época 2027/28, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.
“O médio criativo, de 24 anos, prolongou a sua ligação com esta sociedade desportiva por mais duas temporadas. Continuamos juntos nesta caminhada”, informou a SAD transmontana nas redes sociais.
O futebolista brasileiro totaliza 40 jogos e um golo pelo emblema 'azul-grená'.
Natural de Divinópolis, no estado brasileiro de Minas Gerais, Ktatau está ao serviço do Desportivo de Chaves há duas épocas consecutivas, tendo passado, antes, pelo Felgueiras, por empréstimo dos transmontanos, na temporada 2023/24.
Estreou-se no futebol português pela, então, equipa satélite do Desportivo de Chaves, o Juventude Pedras Salgadas, em 2021/22.
Antes, no Brasil, passou pelas camadas jovens do Guarani, Pouso Alegre e Coimbra, clubes do estado de Minas Gerais.
