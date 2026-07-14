Médio Lohann Doucet é o primeiro reforço do Vitória de Guimarães

Internacional pela seleção do Burquina Faso em quatro ocasiões, o jogador, de 23 anos, estava ligado ao Paris FC desde a temporada 2023/24, tendo, na época transata, somado cinco jogos pela equipa parisiense, da I Liga francesa, e 12 pelo Dunquerque, conjunto do segundo escalão gaulês, ao qual foi emprestado na segunda metade de 2025/26.



Nascido na cidade francesa de Nantes, o médio franco-burquinês estreou-se pela formação principal do Nantes na época 2021/22 e rumou ao Paris FC após cumprir 14 jogos oficiais no clube em que se formou.



No emblema da capital francesa, Lohann Doucet realizou 63 partidas e marcou dois golos em 2023/24 e 2024/25, clube que nesta última época se sagrou vice-campeão do escalão ‘secundário’ e ascendeu à Ligue 1.



