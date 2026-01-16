Médio marroquino Zakaria Kassary reforça Alverca por empréstimo

Formado na Academia Mohammed VI, o jovem médio estreou-se esta temporada como sénior no campeonato marroquino, contando com oito jogos efetuados e um golo apontado, e soma várias internacionalizações pelas seleções jovens de Marrocos.



“Estou muito entusiasmado por começar esta nova caminhada ao serviço do FC Alverca”, admitiu Kassary, em declarações divulgadas na página oficial dos ribatejanos na internet.



Zakaria Kassary é o terceiro reforço para o técnico Custódio Castro nesta reabertura do mercado de transferências, após as contratações do médio Vasco Moreira ao Felgueiras e do avançado francês Mathis Clairicia, que chegou emprestado pelo Bochum, da segunda divisão alemã.