Médio Michel Costa reforça Felgueiras após deixar Estoril Praia

Em Portugal desde o inverno de 2023, o jogador brasileiro, de 23 anos, representou a equipa sub-23 estorilista nas épocas 2022/23 e 2023/24 e somou 19 jogos pela equipa principal dos 'canarinhos' em 2023/24 e 2024/25, temporada em que foi ainda emprestado ao Marítimo, tendo realizado 13 jogos pelos 'verde-rubros'.



Formado no Botafogo, emblema do principal campeonato brasileiro, o médio jogou ainda pelas reservas do New England Revolution, equipa do principal campeonato dos Estados Unidos, em 2021 e 2022.



Michel Costa é o sétimo jogador contratado pelo Felgueiras para a época 2025/26, a par do guarda-redes Didi Figueiredo, dos defesas-centrais Matheus Dário e João Pinto, dos médios Henrique Martins e Faissal Zangré e do avançado Mario Rivas.