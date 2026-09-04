Médio Milan Robin assina pelo Estoril Praia até 2029

Tendo sempre jogado em França, o médio foi determinante na subida do Le Mans FC à Ligue 1, com 32 jogos, três assistências e dois golos. De resto, esta não foi a primeira subida de divisão protagonizada pelo novo reforço canarinho, que em 2023/24, ao serviço do Football Club Martigues, alcançou o segundo lugar na National 1, correspondente ao terceiro escalão do futebol francês.



Antes de chegar ao FC Martigues, Milan Robin representou o SO Cholet durante duas temporadas, período no qual contabilizou 48 partidas e quatro golos.



Aos 23 anos, Milan Robin vê com entusiasmo a primeira experiência da carreira fora de França.



“Assinar pelo Estoril Praia vai-me permitir descobrir um novo campeonato que sei que está repleto de bons jogadores e isso vai ajudar-me a continuar a evoluir enquanto jogador”, disse o novo número 44 dos canarinhos em declarações publicadas no ‘site’ oficial do Estoril Praia.



Sobre as suas características, o novo reforço apresenta-se como um jogador capaz de fazer a diferença em zonas de finalização.



“Sou um jogador com bom volume de jogo, capaz de manter a posse de bola, jogo simples, adoro marcar golos importantes e espero conseguir ajudar a equipa com estas características”, concluiu o francês.



O Estoril Praia defronta na próxima segunda-feira o Arouca, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 20:15, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa.



A equipa de Vasco Matos soma um ponto ao fim de quatro rondas, graças ao empate na jornada inaugural com o Famalicão, tendo depois averbado derrotas frente ao Nacional, Rio Ave e Benfica.



