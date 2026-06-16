Médio Pablo Gozálbez renova com o Arouca até 2029

O espanhol, de 25 anos, tinha apenas mais um ano de vínculo ao clube no qual ingressou no início da época 2024/25.



Em duas temporadas pelos arouquenses, somou dois golos e duas assistências, tendo assumido uma maior preponderância mais recentemente, em contribuição para o oitavo lugar do clube na passada edição da I Liga.



Natural de Valência, Pablo Gozálbez fez todo o seu percurso no emblema 'che' até chegar a Arouca, desde a formação ao futebol profissional, tendo chegado a efetuar oito jogos ao serviço da equipa principal, com um golo e uma assistência registados, em 2023/24.



Após ter assegurado a renovação do guardião uruguaio Ignacio de Arruabarrena e do defesa-central espanhol Javi Sánchez, o Arouca deu assim continuidade à sua procura por manter os principais jogadores para a época 2026/27.