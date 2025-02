Médio Tomás Händel renova com Vitória de Guimarães até 2029

“De ‘conquistador’ ao peito há 15 épocas consecutivas, desde a formação, Tomás Händel renovou contrato com o Vitória Sport Clube. O novo vínculo do jogador de 24 anos, três vezes internacional português pelos sub-21, é válido até 2029”, lê-se.



Associado a eventuais transferências para os italianos do AC Milan e para o FC Porto pela imprensa especializada, na segunda-feira, último dia do mercado de transferências de inverno, o futebolista cumpriu o 100.º jogo pela equipa principal dos vitorianos no passado sábado, no triunfo sobre o AVS (2-0), em partida da 20.ª jornada do campeonato.



Tomás Händel começou a formação no Moreirense, o outro clube do concelho de Guimarães na I Liga portuguesa, na época 2009/10, e rumou ao Vitória de Guimarães na temporada 2010/11, tendo cumprido 49 jogos pela equipa sub-23 vitoriana nas épocas 2018/19 e 2019/20 e 34 jogos pela equipa B entre as temporadas 2019/20 e 2022/23.



O médio estreou-se pela equipa principal dos vimaranenses na época 2021/22, num triunfo sobre o Leixões, por 4-1, para a Taça da Liga, e esteve de fora dos relvados entre fevereiro de 2022 e março de 2023, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.