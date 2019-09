Mercado de transferências fechado é hora de fazer contas

Nas últimas horas ficou a saber-se que Jesé Rodrigues foi oficializado como reforço do Sporting.







O extremo espanhol chega por empréstimo do Paris Saint-Germain.

No Sporting está também confirmado o extremo direito brasileiro Fernando, ex-Shakhtar Donetsk.O defesa central brasileiro Morato foi oficializado no Benfica. O jovem ex-São Paulo vai trabalhar com a equipa B encarnada.O FC Porto não inscreveu ninguém.No total foram inscritos 23 jogadores de clubes da I Liga.