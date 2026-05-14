Micael Sequeira renova até 2028 com a equipa feminina de futebol do Sporting

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Micael Sequeira agradeceu “a toda a estrutura, nomeadamente ao presidente”, pela confiança depositada no trabalho desenvolvido pela equipa técnica, considerando ser “um orgulho enorme” dar continuidade ao projeto.



"O que me fez aceitar foi a confiança que tenho em toda a estrutura, nas jogadoras e na equipa técnica para contribuirmos para uma excelente época, com títulos, de preferência", disse o técnico, que em outubro de 2024 substituiu Mariana Cabral, acrescentando: “É nesse sentido que temos dado os passos, dando oportunidade a jogadoras mais novas. Queremos tornar-nos numa equipa forte, que nos permita ganhar, porque o desporto e o futebol é ganhar”.



O Sporting terminou a Liga feminina no segundo lugar, com 35 pontos, sem evitar o hexacampeonato do Benfica, que somou 48, tendo chegado aos quartos de final da Taça Europa, depois de ter ‘caído’ na terceira ronda da Liga dos Campeões.



Com experiência acumulada na formação, no futebol profissional masculino e no estrangeiro, Micael Sequeira afirmou ter “uma enorme confiança” nas suas convicções e manifestou a intenção de contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino.



“O que me fez vir para o futebol feminino foi o desafio, uma nova experiência num futebol que está a crescer muito. Espero contribuir para o seu desenvolvimento e conseguir potenciar as jogadoras para atingir os resultados que desejamos e que fazem parte do ADN do Sporting: ganhar”, disse.



Antes de chegar ao comando técnico da equipa feminina dos ‘leões’, ao serviço da qual ainda não conseguiu qualquer título, Micael Sequeira, esteve várias épocas na formação do Sporting de Braga e foi também adjunto na equipa principal, em 2019/20, então comandada por Ruben Amorim.



Ainda no futebol masculino, o técnico conta ainda com passagens por Desportivo das Aves, Famalicão e Trofense, bem como experiências na Arábia Saudita (Al Nassr) e no Uzbequistão (Lokomotiv Tashkent). Na época 2022/23 orientou o Vitória de Setúbal, que disputava a Liga 3.



