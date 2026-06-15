Michael DaCosta é a primeira contratação do Moreirense para a época 2026/27

O emblema minhoto esclareceu, em comunicado, que o atacante espanhol, de 21 anos, é oriundo dos ingleses do Bournemouth, na primeira transferência entre clubes integrados no fundo norte-americano Black Knight Football Club.



“Esta transferência representa um marco importante na história do grupo, refletindo a visão estratégica do BKFG de promover o desenvolvimento dos seus atletas através de uma colaboração cada vez mais próxima entre os diferentes clubes que o compõem”, refere a nota.



Ligado ao emblema do sul de Inglaterra desde a temporada 2020/21, o jogador natural de Alicante, com nacionalidades espanhola e da Guiné Equatorial, vai cumprir a primeira experiência no futebol luso.



Em declarações na página do Moreirense na rede social Instagram, Michael DaCosta vincou que “o estilo de jogo” do emblema vimaranense se adapta às suas características e prometeu trabalhar para “mostrar qualidades” numa “excelente liga para se jogar”.



Fundado em 2022 pelo empresário norte-americano Bill Foley, o Black Knight é proprietário do Bournemouth, equipa que vai disputar a edição 2026/27 da Liga Europa após o sexto lugar na mais recente edição da Premier League.



O grupo detém 70% da SAD do Moreirense, que engloba a equipa principal de futebol, bem como as equipas masculinas sub-15, sub-17, sub-19 e sub-23, após a operação de entrada na sociedade ter sido aprovada pelos sócios do Moreirense em 31 de maio de 2025, com um investimento associado de 15,8 milhões de euros em futebol e infraestruturas.



O Black Knight Football Club é ainda proprietário do Lorient, da I Liga francesa, e do Auckland FC, equipa que criou após garantir o direito a uma franquia no principal campeonato da Nova Zelândia, detendo ainda uma participação minoritária no Hibernian, da I Liga escocesa.