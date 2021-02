Miguel Cardoso promete Rio Ave "mais competitivo" para receção ao Tondela

O técnico já orientou a formação vila-condense em dois jogos, frente a FC Porto e Nacional, somando uma derrota e um empate respetivamente, mas nota que o grupo "está a fazer um caminho de crescimento".



"O jogo com o Nacional não foi brilhante, mas já conseguimos fazer algumas coisas boas, evitando sofrer golos e criando mais situações para marcar. Acredito que a equipa será mais competitiva e que isso se vai traduzir nos pontos que dão estabilidade", disse Miguel Cardoso.



Apesar de lamentar o pouco tempo disponível de trabalho nestas últimas semanas, o treinador vincou que os atletas "aceitaram as novas ideias e têm demonstrado dedicação nos treinos", embora ainda identifique aspetos a evoluir.



"Temos de ser mais agressivos e pressionates, e melhorar os índices físicos. Sentimos que temos feito um bom caminho e, sobretudo, que os atletas percebem o que queremos para equipa", acrescentou.



Miguel Cardoso espera mostrar essas melhorias já no duelo frente ao Tondela, mas alertou para a "competência" do adversário e para os bons resultados que tem conseguido, nomeadamente no seu reduto.



"Temos de estar no nosso máximo. Este é um adversário competitivo, que nos obrigará a ter paciência no ataque e concentração para não nos expormos defensivamente. Já estamos a rematar mais vezes e acredito que vamos melhorar a finalização", apontou o técnico do Rio Ave.



Os vila-condenses são o conjunto da I Liga com menos golos - 11 em 17 jornadas -, apenas atrás do Belenenses, que tem oito, mas Miguel Cardoso considera que essa é uma questão que precisa de um "clique emocional".



"A equipa tem criado momentos de finalização e estamos a trabalhar para encontrar outras soluções. Temos também um grupo que agora nos dá mais possibilidade de mexer e gerir os contextos do jogo", partilhou.



Nesse lote de novas soluções, está o ponta de lança Júnior Brandão, último reforço assegurado no mercado de transferências de janeiro, que, segundo Miguel Cardoso, "ainda necessita de mais algum tempo".



"A médio prazo, vai ser mais útil que neste momento. Ainda fez poucos treinos e terá de compreender o que queremos para a equipa. Não gosto de expor os jogadores quando ainda não estão preparados para isso", desabafou o treinador.



Com ausências certas para o desafio de terça-feira surgem os lesionados Junio Rocha, Jambor e André Pereira, sendo que Nélson Monte ainda está em dúvida.



O Rio Ave, 14.º classificado, com 16 pontos, recebe esta terça-feira o Tondela, 10.º, com 19, numa partida agendada para as 17:00, que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.