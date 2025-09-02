Miguel Pires reforça meio-campo da União de Leiria

Num comunicado, a SAD informou que chegou a acordo com o Santa Clara Açores da I Liga para o empréstimo, com opção de compra, do médio português Miguel Pires.



O jovem de 23 anos fez parte da formação no Benfica, tendo estado nas últimas temporadas ao serviço do Alverca, as últimas duas épocas por empréstimo do Santa Clara.



No fecho do mercado, a União de Leiria garantiu ainda os empréstimos dos avançados Dieu Michel e Júnior Mendes, ficando a SAD do emblema da II Liga portuguesa de futebol com opção de compra sobre os jogadores.



Após a realização de quatro jornadas, a União de Leiria ocupa o quinto lugar da II Liga, com duas vitórias, um empate e uma derrota.