Miguel Puche renova com o Arouca

O futebolista, que tinha anteriormente contrato até 2026, chegou ao clube português no verão de 2023 e, embora nunca se tenha afirmado como um titular indiscutível - totaliza apenas quatro jogos no "onze" inicial -, sempre se assumiu como um jogador de rotação importante no plantel arouquense.



A versatilidade de Puche, de 24 anos, tem sido diversas vezes elogiada por Vasco Seabra, que também aposta no jogador para a posição de lateral direito, podendo esse ter sido um fator importante na planificação do treinador para a próxima época.



Proveniente do Saragoça, onde havia feito todo o seu percurso futebolístico até então, o Arouca abriu-lhe, pela primeira vez, as portas do futebol português, num conjunto que conta, neste momento, com quatro jogadores espanhóis.



Com a manutenção no principal escalão do futebol português matematicamente assegurada, o Arouca, 12.º classificado, com 33 pontos, recebe o Casa Pia, nono, com 41, no domingo, a partir das 18h00.