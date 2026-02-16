Miguel Ribeiro pede esclarecimentos à Liga e FPP e critica “lupa do VAR”

Miguel Ribeiro, que falava à imprensa no final do jogo com os ‘leões’, relativo à 22.ª jornada da I Liga, criticou fortemente a ação do VAR.



“Eu acho que o VAR não deve andar de lupa à procura de motivos para anular um golo. Curiosamente, é o mesmo VAR (Vasco Santos) que nos fez o jogo no Estádio da Luz, com o Benfica. Curiosamente, esta semana, Roberto Rosetti (responsável pela arbitragem da UEFA) fala sobre o que representa o VAR. Hoje, não é claro, nem é notório, que há uma falta”, disse Miguel Ribeiro, referindo-se à falta que levou à anulação do golo de Ibrahima Ba, aos oito minutos.



Miguel Ribeiro lembrou que “o VAR serve para quando há um erro claro do árbitro e retificá-lo” e considerou que “não foi o caso”.



“Apelo à UEFA e a Roberto Rosetti que veja este lance. Depois do que falou esta semana, seguramente olhará para este lance e dirá que isto é tudo o que a UEFA não defende. Isto não é defender o futebol, não é defender o espetáculo, não é defender o golo. Para o Sporting é muito agradável o golo ter sido anulado, mas o futebol não pode estar contente”, considerou.



Segundo Miguel Ribeiro, que não discute a justiça do resultado do jogo, é necessário esclarecer todos os intervenientes do futebol português sobre a ação do VAR.



“É este apelo que faço ao Conselho de Arbitragem, que faço também na pessoa de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que esclareçam de uma vez por todas que o VAR é uma ferramenta de auxílio. Não é uma lupa que serve para anular golos (...). Quem tem liderança da arbitragem tem de se pronunciar. É insustentável. Isto passa entre federação e Liga. Tem de haver um acerto claro (entre os dois organismos). Estamos semanalmente a tocar neste tema”, rematou.



O Sporting venceu hoje o Famalicão, por 1-0, e manteve o segundo lugar isolado, somando agora 55 pontos, mais três do que o terceiro classificado (Benfica) e menos quatro do que o líder FC Porto. Já o Famalicão é sexto, com 32.

