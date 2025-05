Miguel Santos deixa equipa feminina do Braga

O técnico que conduziu a equipa bracarense ao seu único título nacional, em 2018/19, regressou ao clube na segunda metade da época passada. Na temporada agora finda, as minhotas terminaram o campeonato em terceiro lugar.



“O clube agradece todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que Miguel Santos sempre representou o Sporting de Braga e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro”, pode ler-se na nota publicada no sítio oficial dos "arsenalistas".