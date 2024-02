`Milagre` de João Aurélio vale vitória do Nacional sobre o Länk Vilaverdense

Com este triunfo, os 'alvinegros' igualam o AVS no segundo lugar, com os mesmos pontos (40), e a três do Santa Clara, sendo que as equipas têm neste momento o mesmo número de jogos.



O Länk Vilaverdense, por sua vez, segue no penúltimo lugar, com 17 pontos, em igualdade pontual com o Leixões, e mais três pontos que o último (Belenenses), sendo que a formação de Braga vai perder um ponto por salários em atraso.



Na primeira parte, ainda muitos adeptos procuravam o melhor lugar e já os nacionalistas estavam a ganhar. Assistência milimétrica de Witi a encontrar Carlos Daniel, solto na pequena área, para inaugurar o marcador logo aos cinco minutos.



Depois da vantagem madrugadora, os pupilos orientados por Tiago Margarido baixaram linhas e ficaram à mercê da reação visitante, que não se fez esperar.



Primeiro, Lénio testou a atenção de Lucas França por via de um remate de meia distância, que o brasileiro defendeu com segurança, mas aos 26 minutos já nada conseguiu fazer perante um remate potente de André Soares, que assim voltou a colocar tudo igual.



Até ao intervalo, o Nacional voltou a assumir maior ascendente, materializada em dupla oportunidade: Chuchu, aos 35 minutos, cabeceou ao lado, e logo de seguida, Carlos Daniel, em boa posição, quase bisou.



Na sequência do maior domínio, os madeirenses chegaram de novo à vantagem pouco depois. Após um pontapé de canto na esquerda, a equipa insular voltou a ser feliz de bola parada, como em jogos anteriores, com Danilovic a restabelecer a vantagem.



Após o descanso, o jogo entrou numa toada morna, o que favoreceu os visitantes. Em 'pezinhos de lã', sem que ninguém desse por ele, André Soares aproveitou a apatia geral para bisar, tendo, dessa forma, colocado de novo tudo igual.



Até final, na fase de maior sufoco do Nacional, Dudu teve o golo da vitória nos pés aos 85 minutos, mas não conseguiu melhor do que atirar à malha lateral, em excelente posição na pequena área.



E quando já nada o fazia prever, os madeirenses chegaram mesmo à vitória, novamente conseguida para lá da hora, tal como na última partida em casa, frente ao Torreense, com o tento salvador, já dentro de período de compensação, a pertencer a João Aurélio, que assim levou o estádio ao delírio.







Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Länk Vilaverdense, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.







Marcadores:



1-0, Carlos Daniel, 5 minutos.



1-1, André Soares,26.



2-1, Danilovic, 40.



2-2, André Soares, 69.



3-2, João Aurélio, 90+2.







Equipas:







- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor (Paulo Vítor, 76), Ulísses, José Gomes (André Martins Sousa, 83), Danilovic, Luís Esteves (André Sousa, 76), Carlos Daniel, Gustavo Silva (Rúben Macedo, 76), Witi e Chucho Ramírez (Dudu Teodora, 83).



(Suplentes: Rui Encarnação, André Martins Sousa, Jordi Pola, Diga, André Sousa, Sérgio Marakis, Rúben Macedo, Jota e Dudu Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.







- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, João Batista, Laércio Morais, Carlos Freitas, Maviram, Lénio, Ericson (Boubacar, 58), André Soares (Bakary Konaté, 83), Gonçalo Teixeira, João Caiado (Momo Sacko, 73) e Bruno Silva (Sherwin, 83).







(Suplentes: Carlos Paulo, Armando, Bakary Konaté, Jude, Momo Sacko, Sherwin, Ansu Fati e Boubacar).



Treinador: Sérgio Machado.







Árbitro: Pedro Évora (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ericson (19), Paulo Vítor (46), Gonçalo Teixeira (64) e João Aurélio (90+1).



Assistência: 1.443 espetadores.