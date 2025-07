Mindinho e Lucas de Bolle reforçam Portimonense até 2028

Armindo Canji, de 21 anos, conhecido por Mindinho no seu país natal, representava o Kabuscorp, depois de ter feito formação no Petro de Luanda, com passagem pelo Interclube, todos em Angola.



“Espero estar bem em todos os momentos e ajudar o clube a cumprir os seus objetivos. Os meus pontos fortes são a rapidez e a força. Gosto de dizer que tenho tudo aquilo de que um central precisa, e também posso jogar a médio defensivo”, disse o jogador angolano.



Lucas de Bolle, de 22 anos, que também tem nacionalidade belga, fez toda a formação nos ingleses do Newcastle, representando ainda os escoceses do Hamilton e, na época passada, o South Shiels, do sexto escalão inglês, somando 10 jogos e um golo.



“O Portimonense é um grande clube, num bom campeonato. Estou aqui para dar o meu máximo em cada jogo. Gosto de usar a minha intensidade e a minha capacidade física para tentar desorganizar a outra equipa”, afirmou o internacional sub-21 escocês, em conferência de imprensa.



O defesa Marlon Júnior, de 19 anos, proveniente do Sporting, que tinha sido confirmado como reforço na semana passada, também foi apresentado hoje, depois de ter assinado vínculo por duas temporadas, mais uma de opção.



“É uma grande oportunidade para evoluir como jogador e como pessoa. O Portimonense tem as melhores condições possíveis e tudo de bom para oferecer aos jogadores. Acredito que vou evoluir muito e ajudar o clube”, referiu o jogador.



O Portimonense, treinado por Tiago Fernandes, que sucede a Ricardo Pessoa, já confirmou um total de 14 contratações para a nova temporada.



A formação de Portimão, que nesta pré-época soma uma vitória, estreia-se em casa frente ao Penafiel, em jogo marcado para o fim de semana de 09 e 10 de agosto.