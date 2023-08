Mirandela vence Desportivo de Chaves em jogo de preparação

Num jogo disputado no Estádio de São Sebastião, os flavienses entraram melhor na partida e adiantaram-se no marcador logo aos 10 minutos, por intermédio de Héctor Hernández.



A vantagem foi ‘sol de pouca dura’, com os visitados a empatar a partida pouco depois, com um golo de Alex Machado (11).



O ponta de lança espanhol do Desportivo de Chaves ‘bisou’, aos 26, recolocando a equipa na frente do marcador, ao converter uma grande penalidade.



Já na etapa complementar, Moubarak voltou a empatar a partida (47) e Kingsley 'selou' a vitória dos mirandelenses, aos 75 minutos, fazendo o 3-2 para a formação comandanda pelo técnico André Irulegui.